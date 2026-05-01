Четверо иностранцев оказались под завалами на угольном разрезе на Колыме
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1968
Среди восьми человек, остающихся под завалами Кадыкчанского угольного разреза, четверо — иностранцы. Об этом проинформировал губернатор Магаданской области Сергей Носов.
«Двое — это магаданцы, четверо — это граждане другого государства, один человек из Ростова, один из Краснодарского края», — цитирует Носова РИА «Новости». По его словам, разбор завалов «идёт осторожно».
Ранее директор «Колымской угольной компании» сообщил, что семьям восьми работников пообещали оказать необходимую поддержку. Поисково-спасательная операция продолжается без перерывов, а на месте создан штаб, который координирует действия всех задействованных служб. Также возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 216 УК РФ. На место происшествия выехала оперативная следственная группа.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.