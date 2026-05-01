Четверо иностранцев оказались под завалами на угольном разрезе на Колыме

Среди восьми человек, остающихся под завалами Кадыкчанского угольного разреза, четверо — иностранцы. Об этом проинформировал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

«Двое — это магаданцы, четверо — это граждане другого государства, один человек из Ростова, один из Краснодарского края», — цитирует Носова РИА «Новости». По его словам, разбор завалов «идёт осторожно».