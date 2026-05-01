Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Западу не следует оспаривать новые регионы России
Обложка © Life.ru
Западным странам следует отказаться от оспаривания новых российских регионов, так как к требованиям России надо относиться с уважением. Такое мнение высказал экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, Запорожская и Херсонская области, а также Донецк и Луганск должны рассматриваться как территория России, наравне с Крымом. Джонсон считает, что тема их принадлежности не может быть предметом переговоров, поскольку этот вопрос, по его оценке, уже окончательно решён.
Он отметил, что Россия не шутит и не угрожает, а говорит последовательно, но на Западе, как считает Джонсон, к этим сигналам не прислушиваются.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.