Западным странам следует отказаться от оспаривания новых российских регионов, так как к требованиям России надо относиться с уважением. Такое мнение высказал экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, Запорожская и Херсонская области, а также Донецк и Луганск должны рассматриваться как территория России, наравне с Крымом. Джонсон считает, что тема их принадлежности не может быть предметом переговоров, поскольку этот вопрос, по его оценке, уже окончательно решён.

Он отметил, что Россия не шутит и не угрожает, а говорит последовательно, но на Западе, как считает Джонсон, к этим сигналам не прислушиваются.