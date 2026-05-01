Энергообъекты Запорожья повреждены от ударов ВСУ, часть жителей без света

В Запорожской области после ночных атак повреждена энергетическая инфраструктура, часть населённых пунктов осталась без электричества. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Энергетическая инфраструктура подверглась массированным атакам. В результате обстрелов был повреждён ряд энергетических объектов, что привело к частичному обесточиванию населённых пунктов области», — информирует он.

Сейчас все профильные службы работают в усиленном режиме. Энергетики ведут восстановительные работы и пытаются как можно быстрее вернуть свет жителям.