Энергообъекты Запорожья повреждены от ударов ВСУ, часть жителей без света
В Запорожской области после ночных атак повреждена энергетическая инфраструктура, часть населённых пунктов осталась без электричества. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Энергетическая инфраструктура подверглась массированным атакам. В результате обстрелов был повреждён ряд энергетических объектов, что привело к частичному обесточиванию населённых пунктов области», — информирует он.
Сейчас все профильные службы работают в усиленном режиме. Энергетики ведут восстановительные работы и пытаются как можно быстрее вернуть свет жителям.
Ранее на территории Запорожской атомной электростанции в результате удара беспилотника погиб сотрудник предприятия. Атака пришлась по транспортному цеху станции. По информации ЗАЭС, погибший работал водителем. На станции предложили Киеву вспомнить уроки Чернобыля.
