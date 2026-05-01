ВС России нанесли шесть «ударов возмездия» по Украине: названы мишени

Вооружённые силы России за неделю нанесли шесть ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в сводке от 1 мая.

По данным ведомства, с 25 апреля по 1 мая был проведён один массированный и пять групповых ударов. Использовались высокоточные средства большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам… нанесены массированный и пять групповых ударов», — говорится в сообщении.

В результате «ударов возмездия» поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры. Также удары пришлись по местам сборки и хранения беспилотников, безэкипажных катеров и пунктам размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.