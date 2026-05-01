ВС России нанесли шесть «ударов возмездия» по Украине: названы мишени
Обложка © Ростех
Вооружённые силы России за неделю нанесли шесть ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в сводке от 1 мая.
По данным ведомства, с 25 апреля по 1 мая был проведён один массированный и пять групповых ударов. Использовались высокоточные средства большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам… нанесены массированный и пять групповых ударов», — говорится в сообщении.
В результате «ударов возмездия» поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры. Также удары пришлись по местам сборки и хранения беспилотников, безэкипажных катеров и пунктам размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.
Ранее расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» из группировки войск «Север» успешно отработали по позициям противника в Харьковской области. В ходе прицельной стрельбы были уничтожены хорошо укреплённые опорные пункты украинских войск, которые находились в лесополосе. А в Чёрном море 14 безэкипажных катеров ВСУ стали добычей нашего флота.
