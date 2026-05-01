1 мая, 10:31

Травматолога, пострадавшего при нападении в Дагестане, выписали из больницы

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Врач-травматолог, который пострадал во время нападения в Дагестане, выписали домой. Об этом сообщили в Республиканской клинической больнице им. А. В. Вишневского.

«Врачу <...> была оказана вся необходимая помощь — это позволило добиться быстрого восстановления пациента», — говорится в сообщении. В ближайшие дни выпишут и хирурга — он ещё находится в реанимации под наблюдением специалистов.

Напомним, в Махачкале в больнице имени Вишневского посетитель напал на медработников. Мужчина нанёс двум врачам не менее двух колото-резаных ранений. Удары пришлись в область жизненно важных органов. Один врач попал в реанимацию. Следователи возбудили уголовное дело.

Наталья Афонина
