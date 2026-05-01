1 мая, 11:18

Напавший на губернатора Паслера был без оружия

Обложка © Телеграм / RU66RU

Мужчина, который напал на губернатора Свердловской области Дениса Паслера, по предварительным данным, был без оружия. Как сообщили РБК в департаменте информационной политики области, его задержали и передали полиции для выяснения обстоятельств.

«Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал. <...> Это всё произошло максимально быстро, оценить его состояние со стороны за 30 секунд практически невозможно», — говорится в сообщении.

Сейчас мужчина находится в полиции, мотивы выясняются.

Губернатор Паслер закрыл собой женщину от неадеквата на митинге
Напомним, что Паслер в момент нападения делал селфи с одной из участниц парада на стадионе «Екатеринбург Арена». В этот момент к нему стремительно подбегает мужчина в спортивном костюме. Охрана сработала быстрее — нападавшего перехватили и задержали. Кроме губернатора, в праздничном митинге участвовали председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина и мэр Алексей Орлов. По предвариельным данным, нападавший был пьян.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Наталья Афонина
