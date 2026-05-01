Нападавшего на губернатора Паслера обезвредил замглавы местного ЧОП
Задержание нападавшего. Обложка © Telegram / URA.RU
Предотвратившим нападение на губернатора Свердловской области Дениса Паслера на первомайском митинге в Екатеринбурге оказался заместитель директора частного охранного предприятия Дмитрий Рылин. Об URA.ru рассказали сотрудники стадиона, где произошёл инцидент.
Мероприятие проходило на «Екатеринбург-Арене». По предварительным данным, нетрезвый мужчина бросился к главе региона, однако Рылин скрутил его ещё на подходе.
В областном правительстве подчеркнули, что благодаря оперативной реакции охранника никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, во время первомайского митинга на «Екатеринбург-Арене» невменяемый мужчина внезапно приблизился к губернатору Свердловской области Денису Паслеру вплотную. Правоохранители и охрана мгновенно отреагировали — нарушителя схватили и вывели с места событий. Сам глава региона заметив опасность загородил стоявшую рядом женщину.
