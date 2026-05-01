Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 11:26

Нападавшего на губернатора Паслера обезвредил замглавы местного ЧОП

Задержание нападавшего. Обложка © Telegram / URA.RU

Предотвратившим нападение на губернатора Свердловской области Дениса Паслера на первомайском митинге в Екатеринбурге оказался заместитель директора частного охранного предприятия Дмитрий Рылин. Об URA.ru рассказали сотрудники стадиона, где произошёл инцидент.

Мероприятие проходило на «Екатеринбург-Арене». По предварительным данным, нетрезвый мужчина бросился к главе региона, однако Рылин скрутил его ещё на подходе.

В областном правительстве подчеркнули, что благодаря оперативной реакции охранника никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

«Вёл себя неадекватно»: Стали известны подробности нападения на губернатора Паслера
Напомним, во время первомайского митинга на «Екатеринбург-Арене» невменяемый мужчина внезапно приблизился к губернатору Свердловской области Денису Паслеру вплотную. Правоохранители и охрана мгновенно отреагировали — нарушителя схватили и вывели с места событий. Сам глава региона заметив опасность загородил стоявшую рядом женщину.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar