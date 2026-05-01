«Самое главное — давление»: Лётчик назвал возможные точки запуска дронов ВСУ по Перми
Генерал Попов: ВСУ могли запустить БПЛА на Пермь из-под Сум и Харькова
Украинские формирования могли атаковать Пермский край беспилотниками, запущенными с территории Сумской, Киевской или Харьковской областей. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.
Чтобы дроны преодолели такое расстояние, они должны быть оснащены большим ресурсом для полёта, отметил эксперт. По его словам, главная цель подобных налётов — психологическое давление на российских граждан.
«БПЛА наносят серьёзные удары по городам РФ, от прилётов случаются пожары, гибнут люди. Самое главное для Украины — это психологическое давление на наш народ», — сказал Попов.
Генерал-майор также не исключил, что запуски могли производиться и непосредственно с российской территории. Маневренные группы, по его выражению, «из продажных подлецов» могут действовать с подсохших после зимы полян вблизи российских городов.
Напомним, 29 апреля промышленный объект загорелся в Пермском крае после атаки БПЛА. К счастью, никто не пострадал. А уже 30 апреля ВСУ предприняли попытку атаковать Пермь с помощью беспилотных летательных аппаратов «Лютый». Чтобы летать дальше, беспилотники модернизировали: на них поставили дополнительный бак, прибавивший 300 км к дальности. Стартовыми площадками, предположительно, была Днепропетровская область.
