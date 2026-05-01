Рецессия и кризис власти: Экс-министр экономики ФРГ сделал немцам важное предупреждение

Бывший министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (ХДС), близкий соратник экс-канцлера Ангелы Меркель, допустил возможность государственного кризиса в Германии. Такое мнение он высказал в интервью изданию Bild.

«Я не тот человек, который распространяет панику», — начал Альтмайер, отметив, что всегда старался находить позитив даже в сложных ситуациях. Однако, по его словам, он опасается, что впервые в своей политической жизни и, возможно, впервые с 1949 года страна может скатиться к государственному кризису.

Экс-министр объяснил, чем нынешняя ситуация отличается от прежних трудностей. Раньше, даже если правительство не справлялось с задачами, всегда были альтернативы и варианты для формирования новой коалиции. Сегодня же, по его оценке, даже досрочные выборы не гарантируют создания стабильного правительства. При этом стране грозит рецессия, которая, как считает Альтмайер, может превзойти кризисы эпохи банковского коллапса или пандемии.

У нынешней коалиции есть шанс «до летней паузы» завершить то, что она обещала, считает политик. Он также отметил, что проблемы правительства Фридриха Мерца связаны в том числе с неопытностью некоторых ключевых министров.