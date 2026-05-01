Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что воины Красной армии обеспечили Словакии 81 год мира и спокойствия. Политик приедет в Москву в День Победы, чтобы почтить их память.

«Мы едем в Москву положить цветы [на могилы] тех, кто нас освободил и обеспечил нам 81 год мира и спокойствия… От имени всех словаков я выражу [нашу] благодарность представителям Красной армии», — сказал Фицо на первомайском митинге в городе Бановце-над-Бебравоу.

Премьер также призвал бороться за сохранение мира и положить конец военным конфликтам. Фицо вновь подтвердил, что не намерен отказываться от исторической памяти, несмотря на давление извне.

«Словакия — мирная и безопасная страна. Мы должны любой ценой обеспечить, чтобы и далее эти две базисные характеристики сохранялись за нашей страной», — подчеркнул он.