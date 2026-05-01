Фицо: Воины Красной армии обеспечили Словакии 81 год мира и спокойствия
Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что воины Красной армии обеспечили Словакии 81 год мира и спокойствия. Политик приедет в Москву в День Победы, чтобы почтить их память.
«Мы едем в Москву положить цветы [на могилы] тех, кто нас освободил и обеспечил нам 81 год мира и спокойствия… От имени всех словаков я выражу [нашу] благодарность представителям Красной армии», — сказал Фицо на первомайском митинге в городе Бановце-над-Бебравоу.
Премьер также призвал бороться за сохранение мира и положить конец военным конфликтам. Фицо вновь подтвердил, что не намерен отказываться от исторической памяти, несмотря на давление извне.
«Словакия — мирная и безопасная страна. Мы должны любой ценой обеспечить, чтобы и далее эти две базисные характеристики сохранялись за нашей страной», — подчеркнул он.
Ранее Роберт Фицо заявлял, что Литва, Латвия и Эстония запретили его самолёту лететь в Москву, а Польша, по словам её главы МИД, отказала формально. Теперь словацкий премьер, скорее всего, поедет в Москву на День Победы на машине. Он также сообщил о готовности участвовать в памятных мероприятиях 9 мая и рассчитывает на переговоры с Владимиром Путиным.
