Удары, нанесённые Вооружёнными силами Ирана по военным объектам США на Ближнем Востоке, привели к беспрецедентным разрушениям. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование, повреждения получили не менее 16 американских военных объектов, расположенных в восьми странах региона.

По информации телеканала, некоторые из этих объектов в настоящее время уже фактически непригодны к использованию. Источник, знакомый с ситуацией, назвал произошедшее беспрецедентным: «Я никогда не видел ничего подобного на американских базах».

Спутниковые снимки, проанализированные журналистами, свидетельствуют о высокоточном характере ударов. Основными целями иранских военных стали объекты критически важной инфраструктуры: новейшие радарные системы, дорогостоящая техника связи и летательные аппараты.

Иран нанёс урон, в частности, следующим объектам: Разведывательный самолёт E-3 Sentry («Глаза Америки») – уничтожен на авиабазе Prince Sultan в Саудовской Аравии;

Радар системы THAAD – выведен из строя на базе Muwaffaq Salti в Иордании;

Базы в Кувейте и Катаре – нанесён серьёзный ущерб объектам Camp Arifjan и Camp Buehring;

Авиабаза Al Udeid (Катар) – атакована дважды.

«Наши радарные системы – самый дорогой и самый ограниченный ресурс в регионе. Примечательно, что они выявили эти объекты как наиболее экономически эффективные цели для удара», – цитирует CNN неназванного помощника конгрессмена, знакомого с оценками ущерба.

Официальные расходы Пентагона на конфликт с Ираном, по данным на текущий момент, составляют около 25 миллиардов долларов. Однако, по информации CNN, реальные цифры могут быть значительно выше. По оценкам источников, когда в эту сумму включат затраты на ремонт разрушенных баз и замену уничтоженной техники, итоговые расходы могут составить от 40 до 50 миллиардов долларов.