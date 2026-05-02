«Я никогда не видел ничего подобного»: Раскрыт масштаб урона американским базам после ударов Ирана
Удары, нанесённые Вооружёнными силами Ирана по военным объектам США на Ближнем Востоке, привели к беспрецедентным разрушениям. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование, повреждения получили не менее 16 американских военных объектов, расположенных в восьми странах региона.
По информации телеканала, некоторые из этих объектов в настоящее время уже фактически непригодны к использованию. Источник, знакомый с ситуацией, назвал произошедшее беспрецедентным: «Я никогда не видел ничего подобного на американских базах».
Спутниковые снимки, проанализированные журналистами, свидетельствуют о высокоточном характере ударов. Основными целями иранских военных стали объекты критически важной инфраструктуры: новейшие радарные системы, дорогостоящая техника связи и летательные аппараты.
Иран нанёс урон, в частности, следующим объектам:
- Разведывательный самолёт E-3 Sentry («Глаза Америки») – уничтожен на авиабазе Prince Sultan в Саудовской Аравии;
- Радар системы THAAD – выведен из строя на базе Muwaffaq Salti в Иордании;
- Базы в Кувейте и Катаре – нанесён серьёзный ущерб объектам Camp Arifjan и Camp Buehring;
- Авиабаза Al Udeid (Катар) – атакована дважды.
«Наши радарные системы – самый дорогой и самый ограниченный ресурс в регионе. Примечательно, что они выявили эти объекты как наиболее экономически эффективные цели для удара», – цитирует CNN неназванного помощника конгрессмена, знакомого с оценками ущерба.
Официальные расходы Пентагона на конфликт с Ираном, по данным на текущий момент, составляют около 25 миллиардов долларов. Однако, по информации CNN, реальные цифры могут быть значительно выше. По оценкам источников, когда в эту сумму включат затраты на ремонт разрушенных баз и замену уничтоженной техники, итоговые расходы могут составить от 40 до 50 миллиардов долларов.
Ранее Life.ru писал, что Белый дом 1 мая уведомил Конгресс США о завершении войны против Ирана. Однако в Демократические партии считают это уловкой.
