Отражена атака шестого по счёту БПЛА на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17
Система противовоздушной обороны сбила шестой с ночи беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об отражении вражеской атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — проинформировал градоначальник.
Ночью Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА на подлёте к столице. Кроме того, известно, что ночью ПВО отразила атаку дронов на Ленинградскую область.
