Убийство в мире животных: Останки пропавшей женщины нашли в кремационной печи зоопарка, где работал её муж

В Японии арестовали мужчину по подозрению в том, что он сжёг тело своей жены в кремационной печи зоопарка. Об этом сообщает телеканал TBS.

33-летний сотрудник зоопарка Асахияма на острове Хоккайдо в конце марта сжёг тело своей 33-летней жены в печи на территории зоопарка. На допросе он признался, что сжигал тело несколько часов, а также намекнул, что причастен к её смерти.

Следователи нашли внутри печи фрагменты останков. Однако официально версию убийства пока не подтвердили. Известно, что погибшая жаловалась родственникам, что муж ей угрожал.

