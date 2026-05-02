2 мая, 08:42

Гость из Оренбурга сел на 14 суток за попытку прорваться к губернатору Паслеру

Серик Таспаков. Фото © Telegram / Суды Свердловской области

Суд в Екатеринбурге арестовал на 14 суток мужчину, который пытался прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время первомайского митинга. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Речь идёт о 42-летнем жителе Оренбургской области Серике Таспакове. Он пришёл на праздник на улице Репина, увидел главу региона и резко бросился к нему, но его остановила охрана. Мужчина отреагировал матом, на него составили протокол за мелкое хулиганство. В суде он полностью признал вину.

Нападавшего на губернатора Паслера обезвредил замглавы местного ЧОП
Напомним, что Паслер делал селфи с одной из участниц парада на стадионе «Екатеринбург Арена», когда к нему стремительно подбежал мужчина в спортивном костюме. Охрана сработала быстрее — его перехватили и задержали. Мужчина был пьян.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

