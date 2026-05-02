«Защитил честь семьи»: Экс-жена Кержакова встала на сторону старшего сына Плющенко

Бывшая супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова поддержала старшего сына Евгения Плющенко — Егора Ермака — после его скандального интервью, заявив, что парень защитил честь семьи и мамы. Об этом она сообщила у себя в соцсетях.

«Егор дал интервью с единственной мотивацией — защитить честь своей семьи и мамы. Он сделал то, что не смог сделать его отец. Скажите, когда стало нормой, что один брат меряется достижениями с другим в 2026 году?» — подчеркнула она. Известно, что Тюльпанова уже около десяти лет дружит с Марией Ермак.

19-летний Егор Ермак ранее сказал, что не хочет называть фигуриста отцом, предпочитая обращаться по имени «Женя», и не желает видеть его и брата Александра (Гном Гномыча) на своей свадьбе. Егор родился в 2006 году, после развода родителей в 2008-м остался с матерью и теперь носит её фамилию.

Ранее Life.ru рассказывал, как на конфликт Егора с отцом отреагировал младший сын Плющенко от другого брака — 13-летний Саша (Гном Гномыч). В ответ на жалобы старшего брата он назвал его великовозрастным бездельником и обиженкой, обвинил во лжи и меркантильности. Саша напомнил, что Яна Рудковская дарила Егору телефон и компьютер, упрекнул брата в отсутствии спортивных заслуг и заявил, что тот не заслуживает носить фамилию Плющенко.