Пропавшую в Дагестане 15-летнюю девочку отыскали живой спустя неделю

Пропавшая неделю назад 15-летняя девочка найдена живой и здоровой. Об этом сообщила пресс-служба МВД Республики Дагестан.

Девочку нашли невредимой. Сейчас она в кругу семьи, однако о причинах её исчезновения информации пока нет. Сейчас со школьницей и её родственниками работаю сотрудники полиции.

Напомним, в Дагестане семь дней искали 15-летнюю школьницу. Девочка ушла из дома 26 апреля и перестала выходить на связь. Позже её заметили на одной из камер видеонаблюдения. Школьница кому-то широко улыбалась.