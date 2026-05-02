Пропавшую в Дагестане 15-летнюю девочку отыскали живой спустя неделю
Обложка © Telegram / Криминальная хроника
Пропавшая неделю назад 15-летняя девочка найдена живой и здоровой. Об этом сообщила пресс-служба МВД Республики Дагестан.
Девочку нашли невредимой. Сейчас она в кругу семьи, однако о причинах её исчезновения информации пока нет. Сейчас со школьницей и её родственниками работаю сотрудники полиции.
Напомним, в Дагестане семь дней искали 15-летнюю школьницу. Девочка ушла из дома 26 апреля и перестала выходить на связь. Позже её заметили на одной из камер видеонаблюдения. Школьница кому-то широко улыбалась.
