2 мая, 14:17

Губернатор Паслер поможет мужчине, арестованному после попытки прорваться к нему

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил оказать юридическую поддержку мужчине, которого арестовали на 14 суток за нецензурную брань во время первомайского митинга в Екатеринбурге. Об этом он написал в своём канале в Max.

«В действительности — обычный человеческий фактор: житель Оренбуржья, не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлёк внимание и потому был задержан при попытке приблизиться», — пояснил глава региона.

Паслер добавил, что соблюдать порядок в местах скопления людей необходимо, особенно в текущих условиях. При этом он заверил, что знает наверняка: мужчина не хотел никому навредить.

Ранее в сети появилось видео, на котором неизвестный в спортивном костюме агрессивно побежал к губернатору во время первомайской демонстрации. Инцидент произошёл в тот момент, когда Паслер фотографировался с координатором Ленинского первичного отделения ЛДПР Екатеринбурга Натальей Греховой. Мужчину задержала охрана. Позже ему дали 14 суток.

BannerImage
Александра Мышляева
