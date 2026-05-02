Народного артиста России Роберта Ляпидевского кремировали

Народного артиста России Роберта Ляпидевского, прослужившего в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова более 65 лет, кремировали.

С артистом простились в храме Большое Вознесение на Большой Никитской в Москве. На церемонию пришли его родные и близкие. Урну с прахом захоронят на Новодевичьем кладбище не позднее чем через 40 дней со дня смерти.