Народного артиста России Роберта Ляпидевского кремировали
Народного артиста России Роберта Ляпидевского, прослужившего в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова более 65 лет, кремировали.
С артистом простились в храме Большое Вознесение на Большой Никитской в Москве. На церемонию пришли его родные и близкие. Урну с прахом захоронят на Новодевичьем кладбище не позднее чем через 40 дней со дня смерти.
Роберт Ляпидевский ушёл из жизни 28 апреля в возрасте 89 лет. О кончине артиста сообщили в Театре кукол имени Образцова, где его назвали настоящим Кукольником с прекрасной душой и живой легендой сцены. Ляпидевский посвятил театру 65 лет, сыграв десятки ролей. Родные мастера также рассказали о причине его смерти.
