«Каждой команде нужна своя Лена!»: Борщёва назвала Рыбалко яркой звёздочкой КВН
Елена Рыбалко и Елена Борщёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lenaborshcheva
Елена Борщёва, известная поклонникам по выступления в «Сборной Пятигорска» КВН и шоу Comedy Woman, поделилась воспоминаниями о погибшей в ДТП звезде команды «Утомлённые солнцем» Елене Рыбалко. В соцсети артистка рассказала, что артистка всегда заряжала позитивом окружающих.
«Лена… как же так…осталось трое детей…светлая память… одна из самых ярких девушек КВН…Помню, команды шутили, что для победы в КВН каждой команде нужна своя Лена!» — написала Борщёва.
Напомним, звезда КВН из команды «Утомлённые солнцем» Елена Рыбалко погибла в Адлере во время ДТП. Артистка перебегала дорогу в неположенном месте, и её на большой скорости сбила Toyota. Елена скончалась на месте аварии от полученных травм. Ей было 53 года. В КВН выразили соболезнования семье трагически погибшей коллеги.
