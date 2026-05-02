«Каждой команде нужна своя Лена!»: Борщёва назвала Рыбалко яркой звёздочкой КВН

Елена Борщёва, известная поклонникам по выступления в «Сборной Пятигорска» КВН и шоу Comedy Woman, поделилась воспоминаниями о погибшей в ДТП звезде команды «Утомлённые солнцем» Елене Рыбалко. В соцсети артистка рассказала, что артистка всегда заряжала позитивом окружающих.

«Лена… как же так…осталось трое детей…светлая память… одна из самых ярких девушек КВН…Помню, команды шутили, что для победы в КВН каждой команде нужна своя Лена!» — написала Борщёва.