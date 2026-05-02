Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 16:31

«Каждой команде нужна своя Лена!»: Борщёва назвала Рыбалко яркой звёздочкой КВН

Артистка Comedy Woman Борщёва назвала Рыбалко одной из самых ярких девушек в КВН

Елена Рыбалко и Елена Борщёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lenaborshcheva

Елена Борщёва, известная поклонникам по выступления в «Сборной Пятигорска» КВН и шоу Comedy Woman, поделилась воспоминаниями о погибшей в ДТП звезде команды «Утомлённые солнцем» Елене Рыбалко. В соцсети артистка рассказала, что артистка всегда заряжала позитивом окружающих.

«Лена… как же так…осталось трое детей…светлая память… одна из самых ярких девушек КВН…Помню, команды шутили, что для победы в КВН каждой команде нужна своя Лена!» — написала Борщёва.

Муж трагически погибшей звезды КВН Елены Рыбалко обратился к СМИ с просьбой
Напомним, звезда КВН из команды «Утомлённые солнцем» Елена Рыбалко погибла в Адлере во время ДТП. Артистка перебегала дорогу в неположенном месте, и её на большой скорости сбила Toyota. Елена скончалась на месте аварии от полученных травм. Ей было 53 года. В КВН выразили соболезнования семье трагически погибшей коллеги.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • квн
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar