Наследник «убийцы бункеров»: США создают новую ядерную бомбу

Министерство энергетики США запросило у Конгресса почти 100 миллионов долларов на разработку нового мощного ядерного боеприпаса. Как сообщает портал The War Zone, речь идёт о системе NDS-A (Nuclear Deterrent System-Air-delivered) – противобункерной бомбе, предназначенной для уничтожения стратегических объектов, расположенных глубоко под землёй.

Согласно бюджетной документации, на 2027 финансовый год Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) запрашивает 99,794 млн долларов на запуск программы в рамках так называемой «фазы 6.X». Это указывает на ранний этап разработки – вероятно, речь идёт о стадии концептуальной оценки.

На данный момент на вооружении ВВС США есть только одно специализированное ядерное средство для поражения глубоко залегающих целей – бомба B61-11. Её мощности варьируются от 340 до 400 килотонн, а оснащённый усиленным стальным корпусом боеприпас способен перед взрывом проникать на несколько метров вглубь грунта.

Однако B61-11 была создана ещё в середине 1990-х годов путём переделки старых бомб B61-7, и разговоры о её преемнике ведутся уже не одно десятилетие.

Характеристики NDS-A пока держатся в секрете. Неизвестно, будет ли это бомба свободного падения или ракетное вооружение, какой она будет мощности и на какие носители её планируют устанавливать. Однако в NNSA уже сделали официальное заявление.

«Система NDS-A предоставит президенту дополнительные ядерные возможности для поражения защищённых и глубоко залегающих целей, гарантируя, что противник не сможет разместить свои наиболее ценные активы вне досягаемости американских ядерных сил», – цитирует портал пресс-секретаря управления.

В ведомстве также добавили, что «программа развивается стремительно», но дополнительная информация будет публиковаться только тогда, «когда это станет стратегически выгодно для Соединённых Штатов».

B61-11 – единственная в своём роде. Она была создана без проведения полноценных ядерных испытаний и поступила на вооружение в середине 1990-х годов. Однако критики отмечали её ограниченные возможности: даже при падении с высоты 40 тысяч футов бомба способна проникнуть лишь на 6-7 метров в сухой грунт, что недостаточно для поражения целей, залегающих под толщей скальной породы.

Разработка NDS-A может стать ответом на этот вызов – созданием более мощного и «проникающего» боеприпаса, способного добраться туда, куда не доходит B61-11.

