30 контрактов в день и ни одного отчёта: Министр обороны Германии «потерял» 111 млрд евро

Правительство Германии столкнулось с растущей критикой из-за полной непрозрачности расходования 111 миллиардов евро, выделенных на перевооружение бундесвера. Как пишет Berliner Zeitung со ссылкой на материалы издания Welt, за четыре года было заключено 47 тысяч контрактов на закупку вооружений – около 30 соглашений в день.

Однако ни парламент, ни общественность до сих пор не получили внятного ответа на простой вопрос: какая доля заказанного оборудования реально поступила в войска и находится в исправном состоянии.

Федеральное министерство обороны во главе с Борисом Писториусом дважды уклонилось от предоставления конкретных данных. На правительственной пресс-конференции 27 апреля представительница ведомства Натали Дженнинг заявила, что не может представить соответствующий список, посоветовав обращаться к профильным интернет-страницам министерства.

Сначала она заявила, что ведомство, разумеется, знает, выполняются ли контракты, и что средства «не исчезают в никуда». Но тут же добавила, что вести соответствующие сводные таблицы «с бюрократической точки зрения в некоторых случаях вообще не имело бы смысла», и признала, что «просто не по всем закупкам есть таблица Excel, где можно нажать на кнопку».

На вопрос о том, сколько из закупленного реально введено в эксплуатацию и готово к применению с учётом обучения личного состава, пресс-секретарь предложила обратиться в федеральное ведомство по оснащению, информационным технологиям и использованию бундесвера, но чётких обязательств предоставить данные не дала.

Ситуацию усугубляют масштабы финансирования. В 2026 году на оборону предусмотрено 82,7 миллиарда евро из регулярного бюджета плюс ещё 25,5 миллиарда из специального фонда – суммарно более 108 миллиардов только за один финансовый год. Подавляющее большинство контрактов (ниже порога в 25 миллионов евро) не требуют одобрения бундестага и остаются скрытыми от парламентского контроля.

Депутат от «Левых» Дитмар Барч назвал это «тревожным сигналом», указав, что отсутствие общего обзора и контроля создаёт риск утечки миллиардов налоговых средств в затянутые по срокам или непригодные проекты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о подготовке Германии к большой войне. В порту Бремерхафена укрепляют погрузочные доки для приёма тяжёлой военной техники, включая 60-тонные танки Leopard. Стоимость работ оценивается в 1,35 миллиарда евро. Германия, похоже, готовит тыл на случай большого конфликта, вкладывая миллиарды в логистику для переброски армии.