Сальдо: Депортация украинцев из Европы не исправит кадровый кризис в ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor
Если Европа начнёт массово выдворять на Украину потенциальных призывников, которые пытаются получить или уже получили статус беженцев, то это никак не поможет качественно пополнить кадровый состав ВСУ. Об этом рассказал ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя идею ЕС закрыть дефицит солдат на Украине высылкой на родину беженцев.
«Положение ВСУ это (депортация мужчин — прим. Life.ru) не спасёт. Если армия держится на людях, которых надо вылавливать по всей Европе и силой возвращать на фронт, это уже говорит о глубоком кризисе», — объяснил чиновник.
Сальдо добавил, что отправленные силой на фронт украинцы не станут «доблестными солдатами» и попытаются сбежать с передовой при первом удобном случае. Никто из уехавших в Европу с Украины не готов гибнуть за интересы Владимира Зеленского и его западных кураторов, заключил Сальдо.
Ранее депутат Верховной рады Руслан Горбенко сообщил, что отдельные случаи принудительного возвращения украинских мужчин из европейских стран уже фиксируются. Речь идёт о депортации за нарушения законодательства, после которой мужчин доставляют к границе Украины. Он отметил, что на месте их встречают представители военкоматов. А в Германии предложили увеличить выплаты беженцам за добровольное возвращение на родину, чтобы сделать процесс более привлекательным. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что Берлин будет искать способы отсылать потенциальных призывников обратно на Украину.
