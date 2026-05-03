Если Европа начнёт массово выдворять на Украину потенциальных призывников, которые пытаются получить или уже получили статус беженцев, то это никак не поможет качественно пополнить кадровый состав ВСУ. Об этом рассказал ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя идею ЕС закрыть дефицит солдат на Украине высылкой на родину беженцев.

«Положение ВСУ это (депортация мужчин — прим. Life.ru) не спасёт. Если армия держится на людях, которых надо вылавливать по всей Европе и силой возвращать на фронт, это уже говорит о глубоком кризисе», — объяснил чиновник.

Сальдо добавил, что отправленные силой на фронт украинцы не станут «доблестными солдатами» и попытаются сбежать с передовой при первом удобном случае. Никто из уехавших в Европу с Украины не готов гибнуть за интересы Владимира Зеленского и его западных кураторов, заключил Сальдо.