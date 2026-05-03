Губернатор Томской области встретился с погорельцами в Новоильинке

Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с жителями села Новоильинка Шегарского района, чьё имущество пострадало от огня. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Огонь повредил 16 домов.

В выгоревших домах были зарегистрированы 12 селян, все взрослые. Восемь жителей по их желанию временно переехали к родственникам, ещё четверо разместились в пункте временного размещения — это контора местного предприятия, где созданы все необходимые условия.

Продуктами питания люди обеспечены. Вместе с главой Шегарского района Мазур ответил на встрече на все вопросы жителей.

Напомним, вчера вечером стало известно о пожаре в селе Новоильинка Томской области, где огонь уничтожил 16 жилых строений. Площадь возгорания тогда составила около 2,5 тысячи квадратных метров — пламя быстро распространялось, захватывая всё новые постройки. Сегодня утром огонь потушили.