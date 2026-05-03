Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 09:57

Губернатор Томской области встретился с погорельцами в Новоильинке

Владимир Мазур с жителями села Новоильинка. Обложка © Telegram / Владимир Мазур

Владимир Мазур с жителями села Новоильинка. Обложка © Telegram / Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с жителями села Новоильинка Шегарского района, чьё имущество пострадало от огня. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Огонь повредил 16 домов.

В выгоревших домах были зарегистрированы 12 селян, все взрослые. Восемь жителей по их желанию временно переехали к родственникам, ещё четверо разместились в пункте временного размещения — это контора местного предприятия, где созданы все необходимые условия.

Продуктами питания люди обеспечены. Вместе с главой Шегарского района Мазур ответил на встрече на все вопросы жителей.

Раскрыта причина пожара в 14 домах в Красноярском крае, виновник найден
Раскрыта причина пожара в 14 домах в Красноярском крае, виновник найден

Напомним, вчера вечером стало известно о пожаре в селе Новоильинка Томской области, где огонь уничтожил 16 жилых строений. Площадь возгорания тогда составила около 2,5 тысячи квадратных метров — пламя быстро распространялось, захватывая всё новые постройки. Сегодня утром огонь потушили.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Томская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar