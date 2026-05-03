«Настоящий мужчина!» Голикову восхитил джентльменский поступок Путина
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала президента России Владимира Путина настоящим мужчиной после того, как глава государства во время мокрого снега раскрыл свой зонт и прикрыл её. Инцидент произошёл во время посещения Федерального центра медицины катастроф в Москве вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
«Не дал, не дал [промокнуть], поберёг меня. У нас президент — настоящий мужчина», — сказала Голикова журналисту ИС «Вести».
При этом вице-премьер призналась, что ей было не очень удобно, когда Путин держал над ней зонт.
«Мне как-то не очень удобно, мне всегда хотелось о нём позаботиться, всё-таки он руководитель», — поделилась эмоциями Голикова после прогулки с президентом.
Вице-премьер подчеркнула, что Путин проявил галантность, однако, по её мнению, заботиться о руководителе страны должны его подчинённые, а не наоборот. В соцсетях ролик с Путиным, держащим зонт над Голиковой во время мокрого снега, уже разлетелся и вызвал бурное обсуждение. Пользователи разделились: одни восхищаются галантностью президента, другие соглашаются с Голиковой, что вице-премьеру следовало бы проявить больше инициативы. Видео снято во время визита Путина в НМИЦ имени Пирогова в Москве, когда шёл мокрый снег.
