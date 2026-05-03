«Настоящий мужчина!» Голикову восхитил джентльменский поступок Путина

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала президента России Владимира Путина настоящим мужчиной после того, как глава государства во время мокрого снега раскрыл свой зонт и прикрыл её. Инцидент произошёл во время посещения Федерального центра медицины катастроф в Москве вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

«Не дал, не дал [промокнуть], поберёг меня. У нас президент — настоящий мужчина», — сказала Голикова журналисту ИС «Вести».

При этом вице-премьер призналась, что ей было не очень удобно, когда Путин держал над ней зонт.

«Мне как-то не очень удобно, мне всегда хотелось о нём позаботиться, всё-таки он руководитель», — поделилась эмоциями Голикова после прогулки с президентом.