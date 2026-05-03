ЗАЭС уведомила МАГАТЭ об атаке ВСУ на лабораторию радиационного контроля
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Руководство Запорожской атомной электростанции проинформировало инспекторов МАГАТЭ об атаке украинских формирований на лабораторию внешнего радиационного контроля. Об этом сообщается в канале станции в Max.
«Руководство станции уведомило присутствующих на площадке инспекторов МАГАТЭ о произошедшем», — говорится в публикации.
Напомним, украинские войска совершили атаку с помощью беспилотного летательного аппарата на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской атомной станции. Станция продолжает функционировать без сбоев. Все системы АЭС работают в обычном режиме. Жертв и пострадавших нет.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.