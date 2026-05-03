Власти Польши сносят памятники советским воинам-освободителям, чтобы переписать историю и создать миф о том, что поляки якобы в одиночку взяли Берлин. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат обратила внимание, что в Польше отметили «День взятия Берлина» 2 мая, когда польские солдаты якобы вывесили флаг на Колонне Победы. При этом не упоминается, что действовали они в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии. Захарова назвала это историческим фейком и подчеркнула, что снос памятников — часть целенаправленной зачистки наследия, связанного с освобождением Европы советскими солдатами.

Однако Россия помнит, как советские и польские солдаты шли к Победе плечом к плечу. Памятники польским героям на территории РФ бережно охраняются. А вот нынешние польские элиты забыли, благодаря кому их страна стала державой-победительницей и сооснователем ООН.

«Помним и героев СССР капитана Владислава Высоцкого, майора Юлиуша Хибнера / Гюбнера, рядовую Анелю Кживонь. Все они участвовали в боях с фашистскими захватчиками в составе 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко», — подчеркнула дипломат.

Ранее Life.ru рассказывал, как вандалы в Вене осквернили советский мемориал на кладбище Герстхоф. На нём появились чёрные каракули, однако через пару дней власти города решили исправить положение — памятник был очищен.