На угольном разрезе в Магаданской области нашли тела четырёх погибших
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder
Спасатели нашли тела четырёх погибших на угольном разрезе в Сусуманском городском округе Магаданской области, сообщили в МЧС России.
Комментарий о поисково-спасательных работах на угольном разрезе в Магаданской области. Видео © Макс / МЧС Магаданской области
По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. Предприятием будет организована адресная помощь родственникам погибших, работают психологи МЧС России.
Напомним, что в Сусуманском округе Магаданской области на угольном разрезе произошло обрушение породы, после чего связь с несколькими работниками прервалась. В МЧС считают, что под завалами могут быть до восьми человек. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
