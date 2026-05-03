Хет‑трик Кравцова принёс «Сочи» победу над «Оренбургом» в матче 28-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» дома разгромил «Оренбург» со счётом 3:1 в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Все три мяча забил Кирилл Кравцов, он оформил хет-трик. У гостей единственным голом отличился Алешандре Жезус.

Команда из Сочи выиграла четвёртый матч из последних пяти. До этого у них было всего две победы за 23 тура. Но несмотря на успешный отрезок, «Сочи» всё ещё на последнем, 16-м месте с 21 очком. «Оренбург» — 13-й (26 очков).

По итогам сезона из РПЛ вылетят две худшие команды. 13-е и 14-е места сыграют стыковые матчи с клубами Первой лиги. В следующем туре «Сочи» 10 мая на выезде встретится с «Зенитом», «Оренбург» в тот же день дома примет «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк России» в этом году пройдёт на футбольных матчах. В рамках программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!» игроки, тренеры и судьи выйдут на поле с портретами своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны. Акция запланирована на 6–7 и 10–11 мая и охватит все профессиональные турниры в российском футболе.