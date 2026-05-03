Цыденов назвал болезненной ситуацию с делом экс-зампреда правительства Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью ИС «Вести» назвал «болезненной» ситуацию с уголовным делом экс-зампреда правительства республики Евгения Луковникова. Бывшего чиновника обвиняют в хищении 98 миллионов рублей при строительстве моста через реку Уда.

«У нас борьба с коррупцией идёт каждый год... Мой заместитель Луковников — одна из самых больных для меня ситуаций», — сказал Цыденов.

По словам руководителя региона, при каждом приёме на работу от уровня министра и выше проводится полная проверка. Когда Луковников второй раз пришёл на должность, такую же проверку организовали в полном объёме — и есть соответствующее заключение.

Напомним, в марте Цыденов сообщил о задержании бывшего заместителя в Москве. Фигуранта арестовали до 17 мая по обвинению в мошенничестве на 98 миллионов рублей при строительстве третьего моста в Улан-Удэ. Также на два месяца арестовали гендиректора ООО «ПромГражданПроект» Светлану Михайлову. Эта организация проектировала мост через Уду.