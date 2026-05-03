Сбегут быстрее, чем те окрепнут: Ослабление присутствия США грозит ЕС катастрофой в безопасности

Обвал системы безопасности на многие годы грозит Евросоюзу. Причина — спонтанное ослабление военного присутствия США в Европе. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на военных чиновников.

По данным аналитиков, если президент США Дональд Трамп неожиданно выведет другие оборонные средства — это приведёт к крупным и опасным провалам в безопасности Европы. Последствия растянутся на многие годы.

По данным газеты, Вашингтон может начать выводить вооружение быстрее, чем европейцы смогут заместить эти силы. Собеседники издания заявили, что Пентагон отказался предоставить НАТО подробный график отзыва оборонных средств из Европы. Речь о системах ПВО и ПРО, а также о данных спутниковой разведки.

В материале указано, что европейские страны запустили ряд проектов по созданию крылатых и баллистических ракет. Однако многие разработки застряли на ранней стадии проектирования.

Немецкие чиновники заявили, что лидеры стран НАТО продолжат обсуждение на июльском саммите в Анкаре. Главная тема — как не допустить провалов в системе безопасности.