Генсек НАТО Рютте прилетел на саммит в Армению
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Армению. Цель визита — участие в саммите Европейского политического сообщества. Информацию подтвердила пресс-служба армянского кабмина.
«В международном аэропорту «Звартноц» его встречал вице-премьер Армении Мгер Григорян», — говорится в сообщении.
Саммит Европейского политического сообщества пройдёт в Ереване 4 мая. Параллельно 4 и 5 мая там же состоится первый саммит Армения — ЕС. Европейский союз представят президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Европейское политическое сообщество (ЕПС) — межправительственная платформа для политического диалога, основанная в 2022 году по инициативе Франции. Формат объединяет 27 стран — членов ЕС и 20 других европейских государств (включая Украину, Великобританию и Турцию). Ключевые темы обсуждения — безопасность, энергетика и миграция. Саммиты проводятся дважды в год.
Напомним, на саммит в Ереван также прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. Он планирует встретиться с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии. В соцсети X киевского главаря засыпали оскорблениями из-за поездки в Армению.
