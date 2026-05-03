Генсек НАТО Рютте прилетел на саммит в Армению

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Армению. Цель визита — участие в саммите Европейского политического сообщества. Информацию подтвердила пресс-служба армянского кабмина.

«В международном аэропорту «Звартноц» его встречал вице-премьер Армении Мгер Григорян», — говорится в сообщении.

Саммит Европейского политического сообщества пройдёт в Ереване 4 мая. Параллельно 4 и 5 мая там же состоится первый саммит Армения — ЕС. Европейский союз представят президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейское политическое сообщество (ЕПС) — межправительственная платформа для политического диалога, основанная в 2022 году по инициативе Франции. Формат объединяет 27 стран — членов ЕС и 20 других европейских государств (включая Украину, Великобританию и Турцию). Ключевые темы обсуждения — безопасность, энергетика и миграция. Саммиты проводятся дважды в год.