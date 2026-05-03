Отец археолога Бутягина подарил ему деревянную фигурку ангела

Археолог Александр Бутягин навестил отца после возвращения в Петербург из пятимесячного заключения в Польше. Михаил Бутягин рассказал ТАСС, что подарил сыну фигурку ангела и русалки — свои работы по дереву.

«Саша был у нас. По возвращении домой он опубликовал у себя на страничке в «ВКонтакте» фотографию фрески об освобождении ангелом апостола Петра из заточения. А я ведь резчик по дереву — и когда-то сделал фигурку ангела. Решил подарить её сыну в знак такого события. И фигурку русалки», — рассказал отец учёного.

Супруга Михаила подарила археологу большое расписное яйцо своей работы с ангелом.

1 мая Бутягин вернулся в Петербург и в тот же день после долгого молчания опубликовал пост в соцсети. Археолог поблагодарил всех, кто помогал, сопереживал и поддерживал его. «Всё это было очень важно для меня!» — подчеркнул он.

Публикацию Бутягин сопроводил центральной сценой знаменитой ватиканской фрески Рафаэля «Освобождение Святого Петра из темницы», где ангел касается рукой спящего за решёткой апостола и пробуждает его. Кроме того, учёный привёл строки из поэмы Пушкина «Кавказский пленник»: «Редел на небе мрак глубокой… Сверкали русские штыки, и окликались на курганах сторожевые казаки».

Бутягина задержали польские спецслужбы 4 декабря 2025 года, когда он следовал из Нидерландов на Балканы в рамках европейского лекционного тура. Суд в Варшаве вынес решение об аресте археолога; после очередного продления он должен был находиться в СИЗО до 1 июня. Польская прокуратура получила от украинской стороны запрос на экстрадицию — на Украине россиянину грозило до 10 лет лишения свободы. Суд первой инстанции в Варшаве постановил экстрадировать Бутягина, защита учёного планировала обжаловать это решение.

28 апреля стало известно об освобождении Бутягина: его обменяли на белорусско-польской границе. Вернуть археолога удалось благодаря многоэтапной операции, проведённой во взаимодействии со спецслужбой Белоруссии. Обмен происходил по формуле «пять на пять», в нём участвовали граждане России, Белоруссии и других стран СНГ.

Бутягин заявил, что его задержание стало частью системной кампании, направленной на формирование негативного образа России на международной арене.