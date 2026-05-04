Второе чудо после Благодатного огня: 4 мая отмечают день мученика Ианнуария, чья кровь закипает в Неаполе

4 мая 2026 года верующие вспоминают священномученика Ианнуария Беневентского и шесть его сподвижников, казнённых около 305 года.

Ианнуарий был епископом города Беневенто в итальянской провинции Кампания. В начале IV века, во время гонений римского императора Диоклетиана, его схватили и привели на суд к правителю региона Тимофею.

Согласно житию, святителя бросили в раскалённую печь, но он остался невредим. После этого его растянули на станке и били железными прутьями так, что обнажились кости. Находившиеся в толпе диакон Фавст и чтец Дисидерий, плакавшие при виде страданий епископа, были опознаны как христиане и брошены в темницу.

В тюрьме уже находились ранее осуждённые за веру диаконы Соссий и Прокул, а также миряне Евтихий и Акутион. Наутро всех семерых вывели на арену к диким зверям, но хищники не тронули их. Правитель Тимофей объявил произошедшее колдовством, однако в тот же миг ослеп. Тогда кроткий Ианнуарий помолился о его исцелении, и зрение вернулось к мучителю. Однако душевная слепота не оставила правителя, и он приказал обезглавить осуждённых за городскими стенами.

Тело святого забрали жители Неаполя. Вместе с останками они собрали с земли запёкшуюся кровь мученика и поместили её в стеклянный сосуд. Когда его поставили на мощи в церкви, произошло первое чудо: засохшая кровь стала жидкой и горячей, словно только что пролитая.

С тех пор этот феномен повторяется несколько раз в год: в субботу перед первым воскресеньем мая (в память перенесения мощей), 19 сентября (в день мученической кончины) и 16 декабря (в годовщину спасения Неаполя от извержения Везувия в 1631 году). Содержимое запаянной ампулы разжижается, а иногда даже закипает на глазах у верующих. Если же чудо не происходит, это считается дурным предзнаменованием. Так, в 1527 году кровь осталась сухой, и на город обрушилась чума, унёсшая жизни 40 тысяч человек. В 1980 году отсутствие знамения совпало с землетрясением, погубившим три тысячи жителей.

В народной традиции на Руси этот день называли Прокловым — от имени диакона Прокула, которое было понятным и распространённым. В Проклов день не рекомендуется заниматься тяжёлым трудом и собирать лекарственные растения. Полагается провести время с близкими, танцевать и радоваться. Постных ограничений нет — разрешена любая пища.

Ранее представитель Русской православной церкви озвучил позицию, что сам по себе труд не становится высшей добродетелью. Если работа подпитывает эгоизм или разжигает конфликты — она заслуживает осуждения.