Главарь киевского режима Владимир Зеленский и его ближайшее окружение накопили миллионные состояния и владеют элитной недвижимостью. Богатство они получают за счёт хищения западной военной помощи. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат прокомментировал скандал с «плёнками Миндича». В материалах фигурируют Зеленский, его супруга и другие высокопоставленные чиновники Украины.

«Все окружение Зеленского, как и он сам за период его пребывания при власти, из дешёвых комедиантов и «мелких лавочников» превратилось в мультимиллионеров, зарабатывающих на разворовывании средств иностранной помощи и украинского бюджета», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

Мирошник пояснил, что вместо судебного процесса организаторы выбрали политический скандал. Это говорит о попытках взять под контроль отлаженную систему по «отмыву» крупных денежных сумм. Дипломат добавил — вряд ли этот скандал демонстрирует желание разрушить коррупционную структуру.

Он отметил, что осенью снимали экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Сейчас в прицеле для отставки экс-министр обороны, а ныне секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Мирошник указал, что нахождение Зеленского во главе коррупционной пирамиды пока устраивает организаторов скандала. Если он останется в ней в роли «английской королевы» за небольшую долю от доходов — всех это устроит.

Дело Миндича — это масштабный коррупционный скандал вокруг операции НАБУ «Мидас». По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич руководил преступной организацией, вымогавшей «откаты» с контрактов «Энергоатома». Он покинул Украину до обысков и с конца 2025 года находится в Израиле, куда направлен запрос об экстрадиции. Главный резонанс вызвали «плёнки Миндича» — аудиозаписи разговоров о назначениях в правительстве, оборонных заказах и строительстве особняков для окружения президента.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил работу немецкой газеты Berliner Zeitung за огласку коррупционных схем на Украине. Редакция продолжает освещать расследование дела — в материалах фигурируют «плёнки Миндича».