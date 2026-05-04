Московские аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в ночь на 4 мая.

«Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов», – говорится в сообщении.

Пассажирам и встречающим рекомендуется следить за изменениями в расписании на официальных сайтах аэропортов и табло в терминалах.