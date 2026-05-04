В МИД РФ предупредили о рисках диверсий на Балтике и провокаций с танкерами

Риски инцидентов с подводной инфраструктурой в Балтийском регионе сохраняются. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД России Артём Булатов.

По его словам, речь идёт о возможных умышленных повреждениях объектов или актах саботажа в отношении нефтеналивных танкеров. Такие действия, как отметил дипломат, могут быть направлены на создание резонансных информационных поводов.

Булатов подчеркнул, что подобные сценарии могут использоваться для заявлений о якобы экологических угрозах. Под этим предлогом, по его оценке, не исключены попытки ввести «зоны безопасности», не предусмотренные международным правом.