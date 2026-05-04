Найдены тела восьми рабочих, попавших под завал на Колыме

Поисково-спасательная операция на Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области официально завершена. Губернатор региона Сергей Носов сообщил, что горноспасателям удалось обнаружить тела всех восьми рабочих, оказавшихся под завалами после схода горной породы.

Ранее сообщалось об обнаружении части группы, однако в ходе разбора завалов были найдены тела ещё четверых погибших.

«Всего ЧП в карьере унесло жизни восьми человек», — прокомментировал ситуацию глава региона в своём Telegram-канале.

С момента происшествия на объекте работали экстренные службы. Ликвидация последствий обвала осложнялась сложными горно-геологическими условиями и необходимостью обеспечения безопасности спасателей.

В настоящее время активные поисковые работы на месте трагедии остановлены. Следственные органы продолжают устанавливать обстоятельства случившегося: предстоит выяснить, соблюдались ли на предприятии правила промышленной безопасности и что стало непосредственной причиной обрушения породы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.