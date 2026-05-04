Адвокат Пичугина сообщил о намерении обжаловать приговор в кассационном порядке

Михаил Пичугин, которого признали виновным в трагедии с лодкой в Охотском море, планирует оспорить вынесенный вердикт. Несмотря на то что решение суда уже вступило в силу, адвокат осуждённого Андрей Назаров подтвердил намерение подать кассационную жалобу.

Ранее подзащитный отказывался обращаться в апелляционную инстанцию.

«Михаил отказался подавать апелляционную жалобу. Но будем писать кассацию. Это право осужденного. Это допускает закон», — заявил защитник.

Сам фигурант дела объяснил свой первоначальный отказ сильной моральной подавленностью. По словам юриста, его подопечный тяжело переживал ситуацию.

«Моя вина в том, что отдалился от берега», «чувствую свою вину», «устал, просто не смогу [заниматься обращением в суд апелляционной инстанции]», — объяснял Пичугин.

Во время разбирательства обвиняемый признал лишь часть предъявленных обвинений. Он согласился с фактом выхода за пределы допустимого удаления от береговой линии, что является нарушением правил для маломерных судов. При этом свою причастность к смерти брата и племянника он категорически отвергает.

14 апреля суд признал Пичугина виновным по двум статьям: использование заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ), и нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде трёх лет принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Ранее Life.ru публиковал душераздирающие подробности трагедии, которые сам Пичугин раскрыл в интервью. По его словам, 15-летний племянник Илья, находившийся в лодке вместе с отцом и дядей, перед смертью постоянно просил пить и есть. Солёная вода разъедала кожу подростка, лицо покрылось язвами. Разбухший в морской воде горох и сухая лапша стали для него невыносимыми. Илья перестал принимать пищу и умер спустя месяц после поломки мотора. Вскоре не стало и его отца – родного брата Михаила. Рыдающий Сергей винил себя в случившемся. На десятые сутки после гибели сына Михаил заметил, что брат сидит на корме, запрокинув голову. Сначала он решил, что тот разглядывает что-то вдалеке, но брат уже был мёртв.