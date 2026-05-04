Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

4 мая, 08:24

Ликвидированы расчеты БПЛА 106-й бригады ВСУ у села Кружок

Российские силовики сообщили о ликвидации украинских расчётов беспилотников в Сумской области. Как рассказали собеседники РИА «Новости», речь идёт о подразделениях 106-й бригады теробороны, действовавших у села Кружок (Путивльский район).

По данным источника, эти отряды были укомплектованы молодыми людьми от 18 до 22 лет. Часть боевиков уже уничтожена, другие официально значатся пропавшими без вести. Такой вывод позволяет сделать анализ некрологов, публикуемых украинскими пабликами.

106-я бригада ВСУ была сформирована в конце 2024 года. Судя по всему, командование бросало в бой необстрелянных новобранцев в расчёты FPV-дронов, не успевших даже освоить военную специальность. На этом фоне понятны огромные потери. Многие из них числятся без вести пропавшими, потому что их тела не удаётся эвакуировать с поля боя.

По данным Минобороны, только за последние сутки на этом участке противник потерял более 175 военных, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Также стало известно, что российские средства ПВО в минувшие сутки продолжали интенсивно работать по целям. Перехвачено четыре авиабомбы и один снаряд системы HIMARS. Также ликвидировано 740 дронов ВСУ самолётного типа.

Дарья Денисова
