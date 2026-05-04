Порнозвезду Бони Блю, переспавшую с тысячей мужчин за 12 часов, не стали сажать в тюрьму
С порнозвезды, имитировавшей секс у Посольства Индонезии, сняли обвинения
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / onlybonnieblue
Скандально известная британская порноактриса Бонни Блю избежала уголовного преследования. Лондонская прокуратура сняла с 26-летней девушки обвинения в оскорблении общественной морали, сообщает Daily Star.
Поводом для разбирательства стала акция протеста, устроенная звездой взрослого кино у посольства Индонезии в декабре 2025 года. Вместе с мужчинами в комбинезонах уборщиков она прилюдно имитировала половой акт и демонстрировала оскорбительные жесты.
Кульминацией скандала стало то, что индонезийский флаг прикрывал ей зад и волочился по асфальту. Таким образом Бонни Блю выразила отношение к своей депортации с Бали, где она ранее отдыхала.
Прокуратура, изучив материалы дела, пришла к выводу, что реальных перспектив обвинительного приговора нет. 29 апреля производство в отношении порнозвезды прекратили.
Ранее Бонни Блю уже шокировала публику, заявив, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Однако на этот раз ей грозила реальная тюрьма. Но и этот эпизод закончился для британки благополучно. Сама активистка пока не комментирует решение Фемиды. Скорее всего, она просто выдохнула с облегчением и отправилась покорять новые горизонты, на этот раз без оскорбления государственных символов.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.