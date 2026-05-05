День водолаза 5 мая: почему эта профессия намного опаснее, чем вы можете себе представить

5 мая в России отмечают День водолаза. Пока одни празднуют на суше, другие — уже на глубине — проверяют трубопроводы, разминируют дно или ищут пропавших людей. Эта профессия окутана романтикой подводных глубин. Но реальность куда суровее: нулевая видимость, ледяная вода даже летом, вековые мины на дне и постоянный риск азотного наркоза. Мы разобрались, почему водолазы — одни из самых мужественных людей на планете и чем их работа отличается от того, что показывают в кино.

Работа вслепую: когда видишь только собственную руку

Профессия «водолаз»: почему это одна из самых опасных работ в России. Фото © ТАСС / Александр Губин

Представьте: вы погружаетесь на дно Москвы-реки или Чёрного моря, а видимость настолько плохая, что не различаете даже собственных пальцев. Именно так работают водолазы большую часть времени. Московские специалисты каждый день спускаются в мутную воду столичных рек и коллекторов, где приходится действовать исключительно на ощупь.

В таких условиях водолазы полагаются на специальную азбуку Морзе: напарник на поверхности передаёт сигналы рывками троса, а водолаз отвечает тем же. Один рывок — всё хорошо, три коротких — нужна помощь, непрерывные — срочно поднимайте наверх! Никаких подводных фонарей и красивых коралловых рифов, как в документальных фильмах. Только холодная темнота, ил под ногами и постоянная концентрация.

Азотный наркоз: когда глубина делает тебя пьяным

Чем глубже погружение, тем опаснее для жизни. На глубине больше 30 метров организм водолаза начинает насыщаться азотом — и происходит то, что специалисты называют «азотным наркозом». Человек буквально пьянеет под водой: теряет координацию, путает право и лево, может начать смеяться или плакать без причины.

Главная опасность в том, что водолаз перестаёт адекватно оценивать ситуацию. Он может снять маску, решив, что ему жарко, или начать подниматься слишком быстро, что приведёт к кессонной болезни. Поэтому на большие глубины спускаются только опытные специалисты с железной выдержкой, которые умеют контролировать своё состояние даже в изменённом сознании. После таких погружений обязательна декомпрессия в барокамере — иначе азот в крови превратится в пузырьки и закупорит сосуды.

Разминирование под водой: когда каждое касание может стать последним

Как работают водолазы: пять фактов о профессии, которая пугает. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Севастопольские водолазы МЧС ежегодно поднимают со дна Чёрного моря 5–6 тысяч взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Мины, снаряды, авиабомбы — всё это до сих пор лежит на морском дне и представляет реальную угрозу. Причём многие находки датированы началом XX века: на гильзах стоят отметки 1913, 1937, 1939 годов.

Работа с такими артефактами требует ювелирной точности и стальных нервов. Водолаз нащупывает снаряд в полной темноте, определяет его тип и состояние, после чего принимает решение: поднимать на поверхность или уничтожать на месте. Один неверный шаг, слишком резкое движение — и мина, пролежавшая на дне восемь десятков лет, всё ещё способна взорваться. Поэтому к подводному разминированию допускают только водолазов с опытом работы и специальной подготовкой.

Ледяная вода круглый год: почему даже летом на дне холодно

То, что вода тёплая на поверхности, совершенно не значит, что она такая же на глубине. Московские водолазы работают в реках и водохранилищах, где температура воды даже в июле редко поднимается выше 12–15 градусов на глубине. А зимой, когда приходится спускаться под лёд для поисковых работ, вода и вовсе около нуля.

Специальные гидрокостюмы защищают от переохлаждения, но полностью проблему не решают. После часа работы на глубине водолаз выходит окоченевшим, даже если на улице жара. Поэтому смены короткие, а между погружениями обязательны перерывы на обогрев. Летом столичные водолазы готовят пляжи к купальному сезону: очищают дно от мусора, проверяют безопасность акватории. Пока отдыхающие загорают на берегу, кто-то мёрзнет на дне ради их безопасности.

Встреча с прошлым: когда под водой находишь историю

5 мая — День водолаза: что нужно знать об этой профессии. Фото © ТАСС / Вайнштейн Игорь

Для многих водолазов их работа — это не просто профессия, а возможность прикоснуться к истории. Каждое погружение может преподнести сюрприз: затонувший корабль, старинную якорную цепь, предметы быта вековой давности. Севастопольские специалисты рассказывают, что работают буквально с артефактами прошлого: поднимают гильзы с маркировкой французских заводов времён Первой мировой, находят останки военных кораблей.

Водолазы — люди особой закалки. Они каждый день рискуют жизнью, спускаясь туда, куда большинство из нас даже не заглянет. Холод, темнота, опасность взрыва, азотный наркоз — всё это часть их рутины. Но именно благодаря их мужеству мы можем безопасно купаться в городских водоёмах, а моря постепенно очищаются от смертоносного наследия войн. Так что 5 мая, в День водолаза, стоит вспомнить об этих невидимых героях, которые работают на глубине, пока мы наслаждаемся жизнью на поверхности.