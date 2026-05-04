Стала известна причина массового ДТП с КамАЗом на МКАДе

На Московской кольцевой автодороге произошло крупное ДТП с участием 14 автомобилей. Техническая неисправность грузовика привела к массовому столкновению на дороге. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«По предварительным данным, в ДТП виноват водитель грузовика 1992 года рождения, по его словам, причиной происшествия стал отказ тормозной системы у грузовика», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия, включая проверку прохождения технического осмотра автомобиля, будут устанавливать правоохранительные органы. Также отмечается, что на место аварии прибыли оперативные службы. По предварительным данным, погибших нет.