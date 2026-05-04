4 мая, 12:09

Стала известна причина массового ДТП с КамАЗом на МКАДе

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

На Московской кольцевой автодороге произошло крупное ДТП с участием 14 автомобилей. Техническая неисправность грузовика привела к массовому столкновению на дороге. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«По предварительным данным, в ДТП виноват водитель грузовика 1992 года рождения, по его словам, причиной происшествия стал отказ тормозной системы у грузовика», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия, включая проверку прохождения технического осмотра автомобиля, будут устанавливать правоохранительные органы. Также отмечается, что на место аварии прибыли оперативные службы. По предварительным данным, погибших нет.

Момент аварии с 14 машинами и грузовиком на МКАД попал на видео
Ранее сообщалось, что на 41-м километре внутренней стороны МКАД произошло крупное ДТП с участием грузовика «КамАЗ» и нескольких автомобилей. Водитель грузовика допустил столкновение с припаркованными машинами, что привело к массовому повреждению транспорта. В результате в ДТП пострадали семь человек.

Милена Скрипальщикова
