Стала известна причина массового ДТП с КамАЗом на МКАДе
Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
На Московской кольцевой автодороге произошло крупное ДТП с участием 14 автомобилей. Техническая неисправность грузовика привела к массовому столкновению на дороге. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«По предварительным данным, в ДТП виноват водитель грузовика 1992 года рождения, по его словам, причиной происшествия стал отказ тормозной системы у грузовика», — говорится в сообщении.
Все обстоятельства происшествия, включая проверку прохождения технического осмотра автомобиля, будут устанавливать правоохранительные органы. Также отмечается, что на место аварии прибыли оперативные службы. По предварительным данным, погибших нет.
Ранее сообщалось, что на 41-м километре внутренней стороны МКАД произошло крупное ДТП с участием грузовика «КамАЗ» и нескольких автомобилей. Водитель грузовика допустил столкновение с припаркованными машинами, что привело к массовому повреждению транспорта. В результате в ДТП пострадали семь человек.
Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.