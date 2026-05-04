Хот-дог за $100 на «Формуле-1»: Журналист попробовал и вынес неожиданный вердикт

На Гран-при Майами появился хот-дог за 100 долларов. Блюдо под названием Golden Glizzy продают в зоне Piper-Heidsieck Champagne Garden на территории Hard Rock Stadium. Журналист The Athletic Патрик Айверсен решил проверить блюдо на практике и неожиданно для себя остался впечатлён вкусом, несмотря на цену и формат подачи.

В составе — сосиска из австралийской говядины вагю, булочка из круассанного теста, крем-фреш, маскарпоне, зелёный лук, 30 граммов осетровой икры и съедобные хлопья 24-каратного золота. Пробовать дорогой хот-дог пришлось в не самых комфортных условиях: в Майами было около 35 градусов жары, а вокруг играла громкая музыка.

Несмотря на странность самой идеи, вкус его удивил. Айверсен признал, что хот-дог оказался действительно хорошим, а говядину вагю он назвал одной из лучших, которые ему доводилось пробовать. Икра, по его словам, давала солёный акцент в начале каждого укуса, а булочка из круассанного теста хорошо сработала с начинкой. Золотые хлопья вкуса не добавили, зато выглядели эффектно и привлекали внимание окружающих.

На той же точке продавали ещё один люксовый вариант за 100 долларов — сэндвич Gold-Digger с вагю, чёрным трюфельным майонезом, икрой, луковым конфитюром и золотом. Но он понравился журналисту меньше: трюфель, по его словам, перебивал почти всё остальное. В итоге Айверсен признал, что Golden Glizzy был вкусным, но повторять эксперимент не собирается. Его вывод оказался простым: хот-дог за 100 долларов может быть хорошим, но всё равно остаётся хот-догом за 100 долларов.

Ранее сообщалось, что Гран-при Майами стал четвёртым этапом сезона «Формулы-1» и прошёл в США на трассе вокруг Hard Rock Stadium. Победу в гонке одержал итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли. Он стартовал с поул-позиции и сумел сохранить лидерство до финиша, оформив третью победу подряд в чемпионате.