В Омске арестовали мужчин, избивших зооволонтёра и натравивших на неё амстаффа

Куйбышевский районный суд Омска арестовал двух мужчин, которых обвиняют в нападении на зооволонтёра Валерию Белову. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе омских судов.

«С учётом тяжести преступления, характеристиками обвиняемых, способа, времени и месте совершения ими предполагаемого преступления, степени участия в нём, возможности скрыться и помешать объективному расследованию, суд избрал меру в виде содержания под стражей на период следствия», — говорится в сообщении.

По данным суда, фигуранты находились в состоянии алкогольного опьянения. После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Оба подозреваемых были задержаны 3 мая.

При этом ранее проведённая медицинская экспертиза не выявила на теле женщины следов насилия и телесных повреждений, которые могли повлечь смерть. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, включая связь между нападением, последующим ухудшением самочувствия Беловой и её смертью.

Напомним, погибшей оказалась 35-летняя омская волонтёр Валерия Белова, также известная как Лера Зима. Она помогала бойцам СВО и бездомным животным: лечила собак, занималась их передержкой и искала для них новых хозяев. Известно, что у самой Беловой было пять собак. Две из них были больны и требовали постоянного ухода.

Именно из-за питомцев женщина отказалась от госпитализации после нападения. Ей нужно было найти, куда пристроить собак на время лечения. После того как последнего пса удалось устроить, волонтёр собиралась обратиться к врачу. Однако сделать этого она не успела. Белова умерла, не выйдя из дома.