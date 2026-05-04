На могиле диктора Игоря Кириллова уже пять лет не могут установить памятник

С момента смерти знаменитого диктора Игоря Кириллова прошло пять лет, но его захоронение на Новодевичьем кладбище в Москве всё ещё не обзавелось памятником. Об этом пишет kp.ru.

На месте погребения по-прежнему находятся лишь крест, фотография и живые цветы. Телеведущий ушёл из жизни в 2021 году из-за обострения хронических заболеваний.

Ответственность за установку надгробия лежит на вдове диктора. Согласно данным издания, значительная часть имущества, включая столичную квартиру, отошла именно второй супруге. Однако она периодически сообщает, что памятник находится «в процессе».

У Кириллова остались наследники и от первого брака, но именно его последняя жена отвечает за содержание могилы.