4 мая, 22:49

Над Чебоксарами отражают атаку ВСУ, прогремело несколько взрывов

В Чебоксарах прогремело несколько взрывов. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Жители Чебоксар сообщили о взрывах и работе ПВО. Видео © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, гул и взрывы слышали в нескольких районах Чебоксар. Перед этим в городе выли сирены ракетной опасности. Местные жители утверждают, что видят вспышки в небе. Предварительно, ПВО работает по воздушным целям. Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что на всей территории Приволжского федерального округа объявили ракетную опасность. Сирены воют в большинстве крупных городов. В ночь на 5 мая в 15 российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Речь идёт о воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Пскова, Самары, Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Оренбурга, Уфы, Тамбова, Чебоксар, Орска, Ижевска, Перми и Челябинска. В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей самолётов.

