При стрельбе у Белого дома был ранен несовершеннолетний

Пострадавшим при стрельбе возле Белого дома оказался несовершеннолетний. Об этом сообщает Fox News. Полученные им ранения оцениваются как неопасные для жизни.

В больницу также доставили мужчину, которого подстрелили правоохранительные органы. В Секретной службе США заявили, что в ближайшее время проведут специальный брифинг для журналистов, на котором представят официальную информацию о случившемся.

Напомним, правоохранители ранили человека в результате инцидента со стрельбой возле Белого дома. Сотрудники Секретной службы находятся на месте происшествия на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню. По имеющимся данным, силовики также могли ликвидировать одного человека возле Монумента Вашингтона.