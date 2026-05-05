5 мая, 05:06

Два человека ранены после удара БПЛА по селу Демьянки в Брянской области

Обложка © Life.ru

Два мирных жителя пострадали при атаке украинских дронов-камикадзе на село Демьянки в Стародубском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Мужчину и женщину доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. Глава региона также отметил, что за прошедшую ночь над территорией области уничтожили 98 вражеских беспилотников самолётного типа. Работу вели подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии.

Ранее сообщалось, что три человека получили травмы при атаке украинских беспилотников на Чебоксары. Один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет. Ещё два жителя в состоянии лёгкой степени тяжести получают помощь амбулаторно. Также повреждения получил торговый центр после падения обломков воздушной цели. Инцидент произошёл в южной части города. Сообщалось, что обломки повредили фасад здания и остекление.

