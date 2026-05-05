Пытавшегося прорваться к губернатору Паслеру освободили из-под стражи

Серик Таспаков, которого арестовали после попытки поговорить с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, вышел на свободу. Суд апелляционной инстанции сократил назначенные ранее 14 суток ареста до четырёх.

Мужчина приехал из Оренбурга в Екатеринбург, чтобы рассказать Паслеру о личной проблеме. Ранее губернатор возглавлял Оренбургскую область, и, по словам Таспакова, уже помогал ему.

«Спасибо Денису Владимировичу, мой вопрос был сразу решён. Что за вопрос, сказать не могу, это личное. Паслер мне и в Оренбургской области помогал, сразу меня узнал. Он очень человечный, повезло вам с губернатором», — цитирует URA.RU Таспакова после выхода из спецприёмника.

Таспакова задержали на первомайском митинге, когда он подбежал к губернатору. Позже Паслер заявил, что мужчина не хотел никому навредить, и поручил оказать ему юридическую поддержку