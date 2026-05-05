Риск сведён к нулю: Медик рассказала, кому не нужна прививка от клещевого энцефалита

Москвичам не требуется массовая вакцинация от клещевого энцефалита, поскольку за последние несколько лет в столице не зафиксировали ни одного случая заражения этой инфекцией. Об этом сообщила РИА «Новости» главный внештатный специалист по инфекционным болезням, главный врач КДП № 121 Светлана Сметанина.

Специалист обратила внимание, что с наступлением тепла в столице действительно проснулись клещи — они могут «караулить» людей в лесопарках и за городом на природе. Как подчеркнула Сметанина, в Москве на протяжении последних нескольких лет не зарегистрировали ни одного случая заражения клещевым энцефалитом, а количество даже привозных инфицирований легко пересчитать по пальцам. Этот факт, по её мнению, ещё раз подтверждает, что у жителей столицы нет надобности в прививке, если только они не отправляются в эндемичные по этому заболеванию регионы.

Сметанина также разъяснила следующее: когда человек проживает в местности, где клещевой энцефалит не встречается, и при этом не планирует регулярно посещать эндемичные территории, опасность инфицирования крайне мала, поэтому потребность в уколах отпадает. Медик акцентировала: если соблюдать меры предосторожности на природе и после каждой прогулки досконально проверять себя, шанс заболеть в подавляющем большинстве случаев стремится к нулю.

Инфекционист вдобавок пояснила, что прививка против клещевого энцефалита состоит из двух фаз: второй укол делают не ранее чем через месяц после первого, а стойкая защита формируется лишь спустя 14 дней после введения второй дозы. Она также заметила, что решение о вакцинации нужно выносить вместе с лечащим врачом: тот оценит персональную степень угрозы и даст советы, отталкиваясь от состояния здоровья пациента и его жизненных планов.